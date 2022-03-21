Мешканці Києва затихли в очікуванні нової сирени. Про це президент сказав у своєму ранковому зверненні 21 березня, повідомляє 24 канал.

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До війни Київ порівнювали з Берліном через відкритість, щирість та активне життя. Тепер Київ закритий і затихлий, в очікуванні нової повітряної тривоги, нової сирени, яка змусить людей піти в укриття,

– наголосив глава держави.

Зеленський додав, що зараз українці не можуть зібратися так, як збираються європейці. Адже вся країна воює за порятунок від однієї з найчисельніших армій у світі, а також її бомб та ракет.

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