Під час звернення 21 березня Зеленський попросив європейців не спонсорувати Росію, передає 24 канал.

Увага Це було 20 секунд, а ми чуємо це годинами, – Зеленський у зверненні увімкнув звук тривоги

Німці, ви маєте силу, Європа має силу потужнішу за будь-які ракети, за будь-які танки! Без торгівлі з вами, без ваших компаній і банків у Росії не буде грошей на цю війну. Тож хай буде мир якнайшвидше. І ви це можете, ви маєте захищатись. Ніхто не має права знищувати народи і шматувати Європу,

– наголосив Зеленський.

Європа має перестати спонсорувати агресора

Зеленський також нагадав, що український уряд попереджав лідерів ЄС, що це небезпечно, коли в Москві вирішують, чи буде в Європі газ і скільки він коштуватиме.

"Ми говорили, що потрібні санкції, щоб не почалася ця війна", – сказав Зеленський.

Але лише після того, як Росія вдарила за 20 кілометрів від кордонів НАТО, коли російські танки стріляли прямо по атомній станції, тоді всім стало ясно, що треба послухати Україну.

Кожен європеєць повинен діяти

Не спонсоруйте військову машину Росії, жодного євро для окупантів, закрийте всі ваші порти. Не постачайте товари, відмовляйтесь від російських енергоресурів. Тисніть, щоб Росія пішла з України,

– наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що кожен в Німеччині, кожен в Європі повинен діяти, щоб прийти до миру.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:



До слова, уряди країн Європейського Союзу планують розглянути питання про накладення нафтового ембарго на Росію. Тож тепер для ЄС лишається економічно найважчий вибір – відмовитись від російської нафти.

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