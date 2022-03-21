На початку свого звернення Володимир Зеленський увімкнув сигнал тривоги, який, на жаль, вже став звичним для українців.

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Цей жахливий звук тривав лише 20 секунд, однак, як влучно зауважив президент України, більшість наших земляків змушені чути це постійно.

Це було 20 секунд, а ми чуємо це годинами, днями, тижнями. Наші люди чують це постійно. І одразу беруть дітей і біжать в укриття, щоб вижити, врятуватися від російських ракет і авіабомб,

– констатував Зеленський.

Він додав, що зі звуком цієї сирени українці працюють, живуть, намагаються спати, лікуються від поранень, народжують дітей і помирають.

Звернення Володимира Зеленського від 21 березня: дивіться відео

Зауважимо, що українські захисники власноруч закривають небо над Україною і роблять це доволі успішно. Лише за добу підрозділи Повітряних сил ЗСУ збили 7 повітряних цілей ворога. Як повідомили у Міноборони, за 25 днів війни Росія втратила 96 літаків, 118 вертольотів, десятки безпілотників та крилатих ракет.

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