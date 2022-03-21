В начале своего обращения Владимир Зеленский включил сигнал тревоги, который, к сожалению, уже стал привычным для украинцев.

Важно Более 15 тысяч мертвых, три корабля и около 100 самолетов: потери врага на 21 марта

Этот ужасный звук длился всего 20 секунд, однако, как точно заметил президент Украины, большинство наших сограждан вынуждены слышать это постоянно.

Это было 20 секунд, а мы слышим это часами, днями, неделями. Наши люди слышат это постоянно. И сразу берут детей и бегут в укрытие, чтобы спастись, выжить, от российских ракет и авиабомб,

– констатировал Зеленский.

Он добавил, что со звуком этой сирены украинцы работают, живут, пытаются спать, лечатся от ран, рожают детей и умирают.

Обращение Владимира Зеленского от 21 марта: смотрите видео

Заметим, что украинские защитники закрывают небо над Украиной и делают это довольно успешно. Всего за сутки подразделения Воздушных сил ВСУ сбили 7 воздушных целей врага. Как сообщили в Минобороны, за 25 дней войны Россия потеряла 96 самолетов, 118 вертолетов, десятки беспилотников и крылатых ракет.