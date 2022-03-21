Жители Киева затихли в ожидании новой сирены. Об этом президент сказал в своем утреннем обращении 21 марта, сообщает 24 канал.

К теме Европа, вы имеете силу мощнее танков, без вас у России не будет денег на войну, – Зеленский

До войны Киев сравнивали с Берлином из-за открытости, искренности и активной жизни. Теперь Киев закрыт и затих в ожидании новой воздушной тревоги, новой сирены, которая заставит людей уйти в укрытие,

– подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что сейчас украинцы не могут собраться, как собираются европейцы. Ведь вся страна воюет за спасение от одной из самых многочисленных армий в мире, а также ее бомб и ракет.