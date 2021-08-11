До Дня Незалежності у Києві організовують "Мовомаратон": можна легко перейти на українську

У Києві організовують безкоштовний курс української мови, який триватиме один місяць. "Мовомаратон" приурочили до 30-ї річниці Незалежності України.

Курс, зокрема, допоможе тим людям, які хочуть говорити українською, але не можуть на це наважитись. Старт навчання 19 серпня.

До теми Уряд змінив умови складання іспиту на рівень української мови для чиновників

Для кого цей "Мовомаратон"

для всіх, хто хоче говорити українською, але досі не зміг наважитися

для батьків, які прагнуть говорити зі своїми дітьми українською

для підлітків, які шукають однодумців для впевненого переходу на рідну мову

для людей, які працюють у сфері обслуговування, де важливо знати українську мову.

Як навчатимуть

Протягом "Мовомаратону" учасники щодня отримуватимуть завдання та навчальні матеріали, які допоможуть подолати мовний бар’єр.

На учасників чекатимуть:

поради, що допоможуть перейти на українську в щоденному спілкуванні

вебінари про мотивацію та виклики, з якими можна зіткнутися, та про можливості, які з’являться після переходу на українську мову

техніки, що допоможуть запам’ятовувати складні слова і словосполучення, наголоси в українській мові

вправи для розвитку мовлення та багато іншого.

Чому не переходять на українську

В Україні з кожним роком збільшується кількість української мови в побуті, у сфері обслуговування, дедалі більше батьків хочуть говорити та виховувати своїх дітей українською мовою. Але з різних причин цього не роблять,

– зазначили організатори курсу.

Серед причин, які заважають перейти на українську мову називають страх, відсутність підтримки, сором за недосконалу мову. "Мовомаратон" покликаний забезпечити комфортні умови переходу на українську мову у колі однодумців.

Наразі розпочалася реєстрація за цим посиланням.