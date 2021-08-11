Курс, в частности, поможет тем людям, которые хотят говорить на украинском, но не могут на это решиться. Старт обучения 19 августа.

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Для кого этот "Мовомарафон"

для всех, кто хочет говорить на украинском, но до сих пор не смог решиться;

для родителей, которые стремятся говорить со своими детьми на украинском;

для подростков, которые ищут единомышленников для уверенного перехода на родной язык;

для людей, которые работают в сфере обслуживания, где важно знать украинский язык.

Как учить

В течение "Мовомарафона" участники ежедневно будут получать задания и учебные материалы, которые помогут преодолеть языковой барьер.

Участников будут ждать:

советы, которые помогут перейти на украинский в ежедневном общении;

вебинары о мотивации и вызовах, с которыми можно столкнуться, и о возможностях, которые появятся после перехода на украинский язык;

техники, которые помогут запоминать сложные слова и словосочетания, ударения в украинском языке;

упражнения для развития речи и многое другое.

Почему не переходят на украинский

В Украине с каждым годом увеличивается количество украинского языка в быту, в сфере обслуживания, все больше родителей хотят говорить и воспитывать своих детей на украинском языке. Но по разным причинам этого не делают,

– отметили организаторы курса.

Среди причин, которые мешают перейти на украинский язык, называют страх, отсутствие поддержки, стыд за несовершенный язык. "Мовомарафон" призван обеспечить комфортные условия перехода на украинский язык в кругу единомышленников.

Сейчас началась регистрация по этой ссылке.