У Києві та передмісті почали підготовку до Нового року: яскраві фото "репетиції" свята

На Софійській площі у Києві розпочали підготовку до новорічно-різдвяних свят. Організатори повідомили про це 29 вересня.

Зокрема, відповідальні за облаштування святкових локацій вже зайнялися підготовкою декорацій, гірлянд та іграшок.

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Головна ялинка країни має бути красунею

У компанії пообіцяли, що прикрасять ялинку біля Софії 10000 прикрас. Крім того, її оздоблять гірляндами теплого відтінку.

Свято вийде за межі столиці

Як повідомило "Сегодня", Folk Ukraine планує влаштувати новорічні івенти не лише у Києві, а й у його передмістях. Наприклад, у "Добропарку" вже 1 грудня стартує проєкт "Зима за містом" – першим запрацює новорічний ярмарок. Однак офіційне відкриття заходів у цьому парку заплановане на 4 грудня.

До кінця осені організатори хочуть звести там тематичну вхідну групу й завершити облаштування безкоштовного паркінгу на 2000 машин. Відвідати новорічний "Добропарк" можна буде до 19 січня.

Замість Санти буде Доброчар

Вхід на головну ялинку Київської області обійдеться відвідувачам у 150 або 200 гривень.

Ще однією родзинкою "Добропарку" стане новий казковий герой-символ зимових свят – Доброчар. Він – своєрідна альтернатива Санті-Клаусу.

У нас буде відкрита резиденція Доброчара. Це друг Санти, але він свій, рідний – добрий український чарівник. Площа його резиденції – 780 квадратних метрів. Він зможе приймати дітей цілий рік – взимку, навесні, влітку і восени. А замість ельфів йому допомагатимуть працьовиті "добрики",

– розповів президент Folk Ukraine Ігор Добруцький.

На першому поверсі будиночка розташують гардероб, а нагорі – чарівні лабораторії. Влітку маленькі відвідувачі зможуть там розглядати різні рослини під мікроскопом, а взимку вчитимуться видувати скляні іграшки для ялинки.

Також у резиденції Доброчара працюватиме пекарня пряників, музей новорічних прикрас і дитяча залізниця.

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Капелюх розбрату повернеться

Принадою "Добропарку" на Новий рік має стати і відьмацький капелюх, який був причиною скандалу напередодні минулих зимових свят. Тоді він прикрашав верхівку головної ялинки України, але був демонтований через обурення у мережі.

"Капелюх встановлять у парку, а під ним спорудять трон. Кожен охочий зможе посидіти під ним і загадати заповітне бажання, як це було минулоріч на Софійській площі", – кажуть у Folk Ukraine.

Глінтвейну й гірлянд вистачить на всіх

Вперше в Україні у "Добропарку" відбудеться фестиваль ілюмінації. На ньому відвідувачі зможуть помилуватися яскравими кількаметровими 3D-сніговиками, оленями, пінгвінами та іншими зимово-казковими символами.

Тим, хто захоче зігрітися, варто буде відвідати ярморок, на якому у чанах на одну тону варитимуть чай та глінтвейн.

Куточок для любителів екстриму

Гостям головної ялинки Київщини, серед іншого, запропонують також екстремальні розваги, як-от атракціони, величезний каток і найбільшу гору для катання на лижах і санчатах. Цікаво, що відчути на ній зиму можна буде незалежно від погоди, адже організатори вже придбали гармату для виробництва снігу.

У "Добропарку" відкриють головну ялинку Київщини з різдвяним містечком / Фото "Сегодня"

Текст публікації Folk Ukraine:

Друзі, прийшов момент поділитися з вами гарними новинами!

Підготовка до новорічно-різдвяного проєкту на Софійській площі розпочалася! Готуємо декорації, гірлянди та іграшки!

Цьогоріч новорічна красуня-ялинка буде вбрана у 10000 ялинкових прикрас і засяє гірляндами теплого кольору.

Бажаєте приєднатися до новорічного проєкту – пишіть нам на пошту folknewyear2022@gmail.com!

Святу бути!