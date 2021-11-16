Разовий квиток – 20 гривень: у Києві підвищать вартість проїзду в громадському транспорті

Ціна разового квитка в київскому транспорті зросте і становитиме 20 гривень. За карткою киянина проїзд буде трохи дешевшим – 12 гривень.

Нові тарифи пропонують встановити 1 січня. У КМДА кажуть, що столиця вимушена підвищити вартість проїзду, щоб забезпечити його стабільну роботу та безпеку перевезення пасажирів. Про це повідомили 16 листопада.

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Якою буде вартість проїзду в Києві з 1 січня

Ціни за проїзд підвищать у всіх видах транспорту: метро, трамваї, тролейбусі та автобусі.

Разовий квиток коштуватиме 20 гривень

Для пасажирів з карткою киянина вартість поїздки становитиме 12 гривень незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг).

Для киян, які купують електронний квиток, ціна проїзду становитиме від 15 гривень (при купівлі 50 поїздок) до 20 гривень (при купівлі 1 – 9 поїздок).

Залишається можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижками. Одна поїздка коштуватиме від 14,20 гривень залежно від типу проїзного. Також залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 та 72 години.

До того ж у столиці надалі діятимуть пільги для всіх соціально вразливих категорій населення.

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Наразі кияни мають можливість придбати наперед поїздки за ціною 6,50 гривні й користуватися транспортом за старими цінами

Щодо підвищення тарифів 16 листопада розпочнуться громадські обговорення у форматі електронних консультацій. Вони триватимуть 15 днів.

Вартість могла бути ще більшою

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів, що підвищення цін на проїзд – вимушений крок.

За його словами, з 2018 року змінились багато чинників, що впливають на транспорт: збільшилась мінімальна заробітна плата, зріс тариф на електроенергію та дизельне паливо.

За розрахунками Київпастрансу, економічно обґрунтований тариф у наземному транспорті сьогодні становить 22,30 гривні, а в метро – 22 гривні. Проте ми розуміємо, що це велике фінансове навантаження на пасажирів,

– каже Микола Поворозник.

Тому нинішня ціна проїзду в комунальному транспорті не відповідає економічно обґрунтованому тарифу. Проте затверджені раніше системи знижок все ж діятимуть.