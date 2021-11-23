У Києві пішов перший сніг: захопливі кадри

У мережі з'явилися кадри із першим снігом у Києві цієї осені. Зимова погода прийшла у столицю після обіду 23 листопада.

Оскільки на вулиці плюсова температура, опади доволі швидко тануть. Однак їх уже встигли помітити у центральних та інших районах міста. Сніжинки пролітали на Подолі, Куренівці, Виноградарі та на площі Перемоги.

Актуально У Києві та області випаде перший сніг: синоптики попередили про похолодання

Киян закликали "перевзутися"

Синоптикиня Наталка Діденко нагадала на своїй сторінці у фейсбуці, що через погіршення погоди може ускладнитися рух на дорогах. Через це вона закликала містян заздалегідь подбати про свій транспорт та продумати маршрути.

Обов'язково – зимова ґума, увімкнені фари, відповідне взуття не лише машинам, а й собі, гарячий чай у термосі в салоні,

– написала вона.



Ввечері у Києві очікується сильний снігопад / Карта з фейсбуку Наталки Діденко

У Києві пішов перший сніг: дивіться відео

Текст публікації Наталки Діденко:

Увага!

Дорогі кияни та мешканці навколишні!

Сьогодні ввечері, а десь і раніше, йтиме сніг! Карта.

Сніг, окрім красивої романтичної картинки, одразу може ускладнити й так непросту щоденну ситуацію на наших дорогах.

Тому подбайте вже зараз про шлях та способи, якими ви ввечері повертатиметеся додому з роботи, після справ чи дружніх посиденьок.

Обов'язково – зимова ґума, увімкнені фари, відповідне взуття не лише машинам, а й собі, гарячий чай у термосі в салоні.

Самопочуття також може бути некомфортним – бо ж похолодання та фактично перший сніг.

Прогноз на завтра вже в духовці, скоро буде. Ще раз – сніг!