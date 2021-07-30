Каталися на самокатах: у Києві побачили туристок з Саудівської Аравії – фото

Гостей Києва, яких зазвичай подорожують до країн Євросоюзу, побачили у червні. Жінки, які, ймовірно, прибули до столиці з Саудівської Аравії, сфотографували на Андріївському узвозі.

Кияни зазначають, що на початку червня у Києві багато разів бачили численні групи туристів, які прилетіли з Саудівської Аравії. Появі гостей з цієї країни наша столиця, ймовірно, зобов'язана перекриттю кордонів Євросоюзу для подорожуючих.

Дивіться також Українські туристи можуть подорожувати до Абу-Дабі: країна спрощує умови в'їзду

Інформації про те, скільки саудитів відвідали Україну під час карантину.

Каталися на орендованих електросамокатах

Мандрівниць з далекої країни Середнього Сходу сфотографував експерт Українського культурного фонду Володимир Лейсле.

У цьому спонтанному фото прекрасно все: і Rolls-Royce, і пішоходи. Поспішайте на "Книжковий Арсенал",

– підписав фото посадовець.



Незвична для Києва картина / Фото Володимира Лейсле

Не менш цікаву фотографію зробила 4 тижні тому користувачка Ліза Смірнова. Киянка "спіймала" момент спуску туристок на електросамокатах Bolt Андріївським узвозом.



Туристи з Саудівської Аравії відкрили для себе Україну / Фото Лізи Смірнової

Появу чималої кількості туристів з Саудівської Аравії в Україні пов'язують з тим, що з 11 червня саудівський лоукостер Flynas почав літати до "Борисполя".