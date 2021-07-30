Кияни зазначають, що на початку червня у Києві багато разів бачили численні групи туристів, які прилетіли з Саудівської Аравії. Появі гостей з цієї країни наша столиця, ймовірно, зобов'язана перекриттю кордонів Євросоюзу для подорожуючих.
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Інформації про те, скільки саудитів відвідали Україну під час карантину.
Каталися на орендованих електросамокатах
Мандрівниць з далекої країни Середнього Сходу сфотографував експерт Українського культурного фонду Володимир Лейсле.
У цьому спонтанному фото прекрасно все: і Rolls-Royce, і пішоходи. Поспішайте на "Книжковий Арсенал",
– підписав фото посадовець.
Незвична для Києва картина / Фото Володимира Лейсле
Не менш цікаву фотографію зробила 4 тижні тому користувачка Ліза Смірнова. Киянка "спіймала" момент спуску туристок на електросамокатах Bolt Андріївським узвозом.
Туристи з Саудівської Аравії відкрили для себе Україну / Фото Лізи Смірнової