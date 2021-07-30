Киевляне отмечают, что в начале июня в Киеве много раз видели многочисленные группы туристов, прилетевших из Саудовской Аравии. Появлению гостей из этой страны наша столица, вероятно, обязана перекрытию границ Евросоюза для путешествующих.

Смотрите также Украинские туристы могут путешествовать в Абу-Даби: страна упрощает условия въезда

Информации о том, сколько саудитов посетили Украину во время карантина.

Катались на арендованных электросамокатах

Путешественниц из далекой страны Среднего Востока сфотографировал эксперт Украинского культурного фонда Владимир Лейсле.

В этом спонтанном фото прекрасно все: и Rolls-Royce, и пешеходы. Спешите на "Книжный Арсенал",

– подписал фото чиновник.



Необычная для Киева картина / Фото Владимира Лейсле

Не менее интересную фотографию сделала 4 недели назад пользовательница Лиза Смирнова. Киевлянка "поймала" момент спуска туристок на электросамокатах Bolt по Андреевскому спуску.



Туристы из Саудовской Аравии открыли для себя Украину / Фото Лизы Смирновой

Появление немалого количества туристов из Саудовской Аравии в Украине связывают с тем, что с 11 июня саудовский лоукостер Flynas начал летать в "Борисполь".