У Києві поліцейські затримали іноземку, яка торгувала наркотиками через інтернет

У Подільському районі Києва поліцейські затримали 23-річну іноземку, яка продавала наркотики. Дівчина торгувала ними в інтернеті. На місці правоохоронці вилучили 35 згортків.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за виробництво, зберігання та торгівлю наркотиками. Про це розповіли 19 вересня.

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Продавала через телеграм-канал

Поліцейські помітили підозрілу дівчину, яка нервувала і всіляко уникала зустрічі з правоохоронцями. Працівники поліції зупинили її та обшукали. Під час огляду вони знайшли 35 згортків з наркотиками.

Дівчина розповіла, що зберігала їх для продажу. Замовлення вона приймала через телеграм-канал. За кожен пакетик заробляла 50 гривень.



23-річна іноземка торгувала наркотиками / Фото Нацполіції Києва

Що загрожує зловмисниці

У житлі дівчини провели невідкладні обшуки. Загалом правоохоронці вилучили понад 200 грамів речовин, схожих на канабіс, солі PVP, амфетамін і 64 таблетки екстазі.

Також поліцейські конфіскували електронні ваги, мобільний телефон та гроші. Усі речові докази відправили на експертизу.

За зберігання і збут наркотиків іноземці. загрожує до 8 років позбавлення волі. У ході досудового розслідування правоохоронці встановлюють інших причетних.