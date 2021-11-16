У Києві помер від раку захисник екопарку "Осокорки"
Джерело:фейсбук Сергія Василюка
Помер захисник ідеї екопарку "Осокорки" в Києві Максим Стравинський. У мережі кажуть, що причиною його смерті стала онкологія.
Активіст помер зранку 16 листопада. Про це розповів співак Сергій Василюк. У мережі люди висловлюють співчуття родині Стравинського.
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Боровся за "Осокорки"
Прощання з Максимом Стравинським відбудеться 18 листопада об 11:30 на Байковому кладовищі.
Знайомі згадують, що чоловік був чудовою та активною людиною. Зокрема, він був провідником ідеї екопарку "Осокорки" й виступав проти його забудови.
Що відомо про ідею екопарку "Осокорки"
Між озерами на "Осокорках" планували побудувати ЖК "Патріотика на озерах". У 2015 році 11 тисяч киян підписали петицію проти будівництва. Вони вимагали побудувати там екопарк "Осокорки".
Екологи наголошували, що масова забудова Осокорків загрожує не лише транспортним колапсом та знищенням природного парку, а й неможлива з точки зору безпеки. Адже будівництво планували в зоні паводків та підтоплення.
Згодом КМДА таки презентувала проєкт екопарку "Осокорки". Однак столичні активісти розкритикували його з тієї причини, що план презентувала ГО "Національний парк збереження та збагачення флори й фауни "Осокорки", створена лише в жовтні 2021 року.
Хоч вже кілька років ідею екопарку просуває ГО "Екопарк Осокорки". Активісти намагалися довести КМДА, що у них підтримали фейкову організацію.