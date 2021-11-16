Про смерть чоловіка повідомили 16 листопада. За місяць до цього йому виповнилося 59 років.

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Помер у Туреччині від коронавірусу

Заступниця міського голови Харкова Світлана Горбунова-Рубан повідомила на брифінгу, що митець помер у Туреччині. У телеграмі "Веха" згодом написали, що причиною цього були ускладнення коронавірусу.

Прийміть щирі співчуття у зв'язку з непоправною втратою. Пішла ціла епоха. Роботи Сейфаддіна Гурбанова багато в чому визначили нинішній скульптурний вигляд Харкова. Професіонал та неперевершений майстер,

– сказав мер Харкова Ігор Терехов.

Також він назвав кілька найвідоміших творів скульптора. Зокрема, згадав "Скрипаля на даху", "Перша вчителька" та "Сім чудес Харкова".

Коротка біографія митця

Повне ім'я чоловіка – Сейфаддін Гурбанов Алі огли.

Він народився 19 жовтня 1962 року в Нахічевані (тепер це територія Азербайджану).

У 1989 році Гурбанов закінчив Харківський художньо-промисловий інститут.

2004 року отримав звання Заслуженого художника України, а у 2010 – народного.

Був доцентом кафедри скульптури Харківської державної академії дизайну та мистецтв і почесним громадянином Харкова.

Отримав міжнародний орден "Свята Софія" та нагороду "Сократ" від британського університету в Оксфорді.

Кілька найвідоміших пам'ятників Гурбанова / Фото телеграму "Веха" та Укрінформу