Про смерть чоловіка повідомили 16 листопада. За місяць до цього йому виповнилося 59 років.
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Помер у Туреччині від коронавірусу
Заступниця міського голови Харкова Світлана Горбунова-Рубан повідомила на брифінгу, що митець помер у Туреччині. У телеграмі "Веха" згодом написали, що причиною цього були ускладнення коронавірусу.
Прийміть щирі співчуття у зв'язку з непоправною втратою. Пішла ціла епоха. Роботи Сейфаддіна Гурбанова багато в чому визначили нинішній скульптурний вигляд Харкова. Професіонал та неперевершений майстер,
– сказав мер Харкова Ігор Терехов.
Також він назвав кілька найвідоміших творів скульптора. Зокрема, згадав "Скрипаля на даху", "Перша вчителька" та "Сім чудес Харкова".
Коротка біографія митця
- Повне ім'я чоловіка – Сейфаддін Гурбанов Алі огли.
- Він народився 19 жовтня 1962 року в Нахічевані (тепер це територія Азербайджану).
- У 1989 році Гурбанов закінчив Харківський художньо-промисловий інститут.
- 2004 року отримав звання Заслуженого художника України, а у 2010 – народного.
- Був доцентом кафедри скульптури Харківської державної академії дизайну та мистецтв і почесним громадянином Харкова.
- Отримав міжнародний орден "Свята Софія" та нагороду "Сократ" від британського університету в Оксфорді.
Кілька найвідоміших пам'ятників Гурбанова / Фото телеграму "Веха" та Укрінформу