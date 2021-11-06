Станом на 4 листопада, повідомляли, що стан політика дуже важкий. Відомо, що йому було 88 років.

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Помер відомий політик Юхим Звягільський

Стало відомо, що від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер колишній нардеп і відомий політик Юхим Звягільський,

– мовиться у повідомленні.

Попередньо у ЗМІ писали, що політик з 4 листопада перебував у реанімації однієї з лікарень Києва. Екснардеп Ігор Мосійчук написав, що Юхим Звягільський помер в Інституті сердця.

Відомо, що Звягільський у 1993 році став виконувачем обов'язків прем'єр-міністра України. На ці посаді працював до 1994 року.