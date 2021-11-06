По состоянию на 4 ноября сообщали, что состояние политика очень тяжелое. Известно, что ему было 88 лет.

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Умер известный политик Ефим Звягильский

Стало известно, что от осложнений, вызванных коронавирусом, умер бывший нардеп и известный политик Ефим Звягильский,

– говорится в сообщении.

Предварительно в СМИ писали, что политик с 4 ноября находился в реанимации одной из больниц Киева. Экс-нардеп Игорь Мосийчук написал, что Ефим Звягильский умер в Институте сердца.

Известно, что Звягильский в 1993 году стал исполняющим обязанности премьер-министра Украины. В этой должности работал до 1994 года.