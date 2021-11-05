Юрий Досяк участвовал в Революции Достоинства на Майдане. После этого он пошел добровольцем на Восток.

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Умер ветеран АТО Юрий Досяк

Во Львовском центре предоставления услуг участникам боевых действий рассказали, что утром 5 ноября умер общественный активист, участник боевых действий на Донбассе Юрий Досяк. Бойца не стало на 37 году жизни.

С глубокой грустью сообщаем, что сегодня утром отошел в вечность участник боевых действий Юра Досяк. Юрий – боец-доброволец батальона "Донбасс", выжил в Иловайске, вернулся из плена, но, к сожалению, здесь недуг оказался сильнее,

– говорится в сообщении.

Мужчина находился в больнице с широкой двусторонней пневмонией. Он в течение недели был в медицинской коме, подсоединен к аппарату ИВЛ. Семья Юрия Досяка собирала деньги на его лечение.

Заметьте! Львовянин Юрий Досяк был на Майдане. Когда началась российско-украинская война, мужчина пошел добровольцем в батальон "Донбасс". Он прошел Иловайский котел и 119 дней плена у российских боевиков в Донецке. По возвращении домой Досяк создал фермерское хозяйство, чтобы на его основе обустроить реабилитационный центр для защитников.



У Юрия Досяка была двусторонняя пневмония / Фото Львовского центра предоставления услуг участникам боевых действий