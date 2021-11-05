Юрій Досяк брав участь в Революції Гідності на Майдані. Після цього він пішов добровольцем на Схід.
Важливо Нісся на шаленій швидкості: у Львові авто на смерть збило батька журналіста 24 каналу
Помер ветеран АТО Юрій Досяк
У Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій розповіли, що вранці 5 листопада помер громадський активіст, учасник бойових дій на Донбасі Юрій Досяк. Бійця не стало на 37 році життя.
З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні вранці відійшов у вічність учасник бойових дій Юрко Досяк. Юрко – боєць-доброволець батальйону "Донбас", вижив в Іловайську, повернувся з полону, але, на жаль, тут недуга виявилась сильніша,
– мовиться у повідомленні.
Чоловік перебував у лікарні з широкою двосторонньою пневмонією. Він протягом тижня був у медичній комі, під'єднаний до апарату ШВЛ. Родина Юрія Досяка збирала гроші на його лікування.
У Юрія Досяка була двостороння пневмонія / Фото Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій