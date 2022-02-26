У Києві поранені 35 людей, серед них 2 дітей, – Кличко
26 лютого 2022 , 09:16Читать новость на русском
Російські окупанти намагаються прорватися до столиці. Через їхні атаки поранень зазнали 35 людей.
Мер столиці просить усіх залишатися в укриттях. Причиною цього є нові атаки, які планує окупант. Про це Віталій Кличко заявив у своєму зверненні, повідомляє 24 канал.
Зауважте Ніч була складною, але російських військ у Києві нема, – Кличко
Поранених, станом на 6 ранку – 35 осіб, у тому числі двоє дітей,
– заявив Кличко.
Звернення Віталія Кличка: дивіться відео
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