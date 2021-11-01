У Києві повідомили про мінування трьох ТРЦ: людей евакуювали

1 листопада 2021 , 21:16
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Джерело:

телеграм-канал "Київ оперативний"

У Києві нібито замінували три торговельно-розважальних центри в середмісті. Повідомлення про це надійшло увечері 1 листопада.

Зокрема, йдеться про "Глобус" та ЦУМ на Хрещатику, а також про "Метроград" поблизу станції метро "Площа Льва Толстого".

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Що відбувається на місці 

  • У зону потенційної небезпеки вже вирушили поліція, рятувальники та сапери.
  • Людей із приміщень евакуювали. 


У центрі Києва нібито замінували ЦУМ, "Метроград" та "Глобус" / Фото телеграм-каналу "Київ оперативний"

Новина оновлюється. 

Автор: Вікторія Довгань