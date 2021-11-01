У Києві повідомили про мінування трьох ТРЦ: людей евакуювали
1 листопада 2021 , 21:16Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Київ оперативний"
У Києві нібито замінували три торговельно-розважальних центри в середмісті. Повідомлення про це надійшло увечері 1 листопада.
Зокрема, йдеться про "Глобус" та ЦУМ на Хрещатику, а також про "Метроград" поблизу станції метро "Площа Льва Толстого".
Актуальне В Одесі замінували кілька ТРЦ: оприлюднили їхній список
Що відбувається на місці
- У зону потенційної небезпеки вже вирушили поліція, рятувальники та сапери.
- Людей із приміщень евакуювали.
У центрі Києва нібито замінували ЦУМ, "Метроград" та "Глобус" / Фото телеграм-каналу "Київ оперативний"
Новина оновлюється.