У Києві п’яні брати до смерті побили безхатченка

У Києві на вулиці Ямській, що у Голосіївському районі, 2 братів жорстоко побили безхатченка й залишили його стікати кров’ю. Він помер. Чоловіки були п’яними.

Поліція вже знайшла її – це раніше не судимі уродженці Донеччини, 1997 та 1994 років народження. Їм загрожує до 10 років ув’язнення.

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На 102 надійшло повідомлення від перехожих, що на Ямській лежить чоловік без ознак життя. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції й патрульні поліцейські.

Виявилося, що потерпілий мешкав неподалік від місця події, де облаштував собі тимчасове житло.

Місце злочину / Фото Нацполіції

Напередодні інциденту між потерпілим та його знайомими, які перебували напідпитку, стався конфлікт й бійка.

Чоловіки побили безхатченка, залишили його та втекли.