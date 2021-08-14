Полиция уже нашла их – это ранее не судимые уроженцы Донецкой области, 1997 и 1994 годов рождения. Им грозит до 10 лет заключения.

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На 102 поступило сообщение от прохожих, что на Ямской лежит мужчина без признаков жизни. На адрес немедленно выехали следственно-оперативная группа Главного и территориального управлений полиции и патрульные полицейские.

Оказалось, что потерпевший жил неподалеку от места происшествия, где устроил себе временное жилье.



Место преступления / Фото Нацполиции

Накануне инцидента между потерпевшим и его знакомыми, которые находились в нетрезвом состоянии произошел конфликт и драка.

Мужчины избили бездомного, оставили его и убежали.