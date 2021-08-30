У Києві п'яні молодики закидали камінням тролейбус

Двоє чоловіків під впливом алкоголю вирішили розбити лобове скло громадського транспорту. Внаслідок інциденту у тролейбуса з'явилася масштабна "павутина" та зламалися склоочисники.

Як зазначили у поліції Києва, повідомлення про вчинення хуліганства на вулиці Лаврській надійшло до них вночі 30 серпня. Коли патрульні та слідчі приїхали на місце події, зловмисники навіть не намагалися втекти.

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20-річного та 24-річного киян затримали. Якщо суд визнає їх провину, зловмисникам загрожує до 5 років ув'язнення.

Побили водія та перехожого



Які збитки поніс Київпастранс, невідомо / Фото поліції Києва

Правоохоронці з'ясували, що нетверезі чоловіки почали кидатися на тролейбус без будь-яких на це причин.

Зловмисники зламали склоочисник та почали трощити вікна транспортного засобу.

На зауваження водія та перехожого фігуранти справи не реагували. Крім того, вони нанесли їм тілесні ушкодження.

За фактом злочину відкрили кримінальне провадження щодо вчинення хуліганства.

Аналогічний випадок на Троєщині

Схоже порушення днями скоїв чоловік на вулиці Милославській. За даними патрульної поліції Києва, перехожий вирішив кинути каміння у трамвай.

Від удару скло транспортного засобу тріснуло, а уламки полетіли у салон.

Патрульні, яких викликала водійка трамваю, досить швидко знайшли зловмисника. Коли той побачив правоохоронців, намагався втекти. Однак йому це не вдалося. На місці події працювала слідчо-оперативна група Деснянського райуправління поліції.



Хулігана, який побив скло трамваю на Троєщині, затримали / Фото патрульної поліції Києва