У Києві п'яний чоловік вбив власну матір: фото та відео з місця події

П'яний киянин під час сварки жорстоко побив власну матір. Сусіди родини викликали правоохоронців, однак врятувати жінку не вдалося.

Зловмисник кілька разів вдарив матір розвідним ключем. Жінка померла на місці події.

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Син вбив власну матір

У поліцію зателефонувала киянка та розповіла, що в одній з квартир на вулиці Василя Касіяна у сусідів трапилась сімейна сварка. На місце події негайно виїхали правоохоронці.

Начальник кримінальної поліції Голосіївського управління поліції Максим Строк розповів, що поліцейські виявили там п'яного чоловіка. Тіло його матері з ознаками насильницької смерті лежало на підлозі.

Ми встановили, що напередодні у квартирі між матір'ю та сином виник словесний конфлікт. У ході суперечки чоловік взяв до рук горщик для квітів та кинув ним у потерпілу, від чого остання втратила рівновагу та впала,

– зауважив Строк.

Після цього зловмисник дістав залізний розвідний ключ та завдав матері численну кількість ударів по голові. Від важких травм жінка померла.

Дивіться відео затримання чоловіка:

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Зловмисника затримали

Правоохоронці вилучили речові докази та затримали сина загиблої. Ним виявився раніше не судимий 32-річний киянин.

"Наразі проводиться досудове розслідування та призначені відповідні експертизи. За погодженням із Голосіївською окружною прокуратурою слідчий повідомив фігуранту про підозру та направив клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – додав Строк.

Зловмиснику повідомили про підозру в "умисному вбивстві". Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме до 15 років за ґратами.



Поліцію викликала сусідка загиблої / Фото поліції Києва



П'яний чоловік побив до смерті власну матір / Фото поліції Києва



Правоохоронці вилучили речові докази / Фото поліції Києва