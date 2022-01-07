В Киеве пьяный мужчина убил собственную мать: фото и видео с места происшествия

Пьяный киевлянин во время ссоры жестоко избил свою мать. Соседи семьи вызвали правоохранителей, однако спасти женщину не удалось.

Злоумышленник несколько раз ударил мать разводным ключом. Женщина скончалась на месте происшествия.

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Сын убил свою мать

В полицию позвонила киевлянка и рассказала, что в одной из квартир на улице Василия Касияна у соседей случилась семейная ссора. На место происшествия немедленно выехали правоохранители.

Начальник криминальной полиции Голосеевского управления полиции Максим Строк рассказал, что полицейские обнаружили там пьяного мужчину. Тело его матери с признаками насильственной смерти лежало на полу.

Мы установили, что накануне в квартире между матерью и сыном возник словесный конфликт. В ходе спора мужчина взял в руки цветочный горшок и бросил им в потерпевшую, от чего последняя потеряла равновесие и упала.

– заметил Срок.

После этого злоумышленник получил железный разводной ключ и нанес матери многочисленное удары по голове. От тяжелых травм женщина скончалась.

Смотрите видео задержания мужчины:

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Злоумышленника задержали

Правоохранители изъяли доказательства и задержали сына погибшей. Им оказался ранее не судимый 32-летний киевлянин.

"В настоящее время проводится досудебное расследование и назначены соответствующие экспертизы. По согласованию с Голосеевской окружной прокуратурой следователь сообщил фигуранту о подозрении и направил ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", – добавил Строк.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в "преднамеренном убийстве". Если вину задержанного докажут в суде, ему грозит до 15 лет за решеткой.

Полицию вызвала соседка погибшей / Фото полиции Киева

Пьяный мужчина избил до смерти собственную мать / Фото полиции Киева

Правоохранители изъяли доказательства / Фото полиции Киева