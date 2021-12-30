У Києві п'яний винуватець ДТП із друзями нападав на людей, з місця аварії зникли документи

Надзвичайна подія сталася вночі 30 грудня на вулиці Олени Теліги у Києві. П'яний водій Hyundai Tucson на повному ходу влетів у Renault Captur, за кермом якого перебувала дівчина.

Аварія сталася, коли жінка загальмувала на світлофорі. Водій "корейця" не встиг зреагувати та налетів на Renault ззаду. Як стверджують свідки, замість того, аби визнати свою провину та вибачитись, чоловік одразу почав поводитися дуже агресивно.

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Спочатку винуватець аварії та його пасажир вимагали від дівчини-власниці "француза" не викликати на місце ДТП поліцію.

Всі документи учасників аварії зникли разом з протоколом



Renault досить сильно дісталося / Фото dtp.kiev.ua

Потерпіла, побачивши двох агресивно налаштованих чоловіків, подзвонила правоохоронцям, своєму батькові та друзям, аби ті захистили.

Винуватець аварії викликав своїх знайомих, які напали на батька власниці Renault. Крім того, нападники нібито побили інших свідків ДТП.

Внаслідок побиття водійку кросовера та її батька довелося госпіталізувати.

Також з місця аварії якимось чином зникли документи учасників ДТП та протокол, складений патрульними.



Удар був досить сильним / Фото dtp.kiev.ua

Очевидці стверджують, що оформлення аварії загалом тривало 5 годин. Чи затримали агресивних молодиків поліцейські, невідомо. Також не зрозуміло, чи зафіксували інспектори наявність алкоголю у крові власника Hyundai документально.

Дивіться відео з місця аварії на Олени Теліги у Києві: