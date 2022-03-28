У Києві рештки збитої ракети впали на садибу: виникла пожежа

Ввечері 27 березня загорілася одна з будівель у Києві. Це сталося внаслідок потрапляння в нього уламків збитої ворожої ракети.

Як зазначають у ДСНС, 27 березня о 23:12 вони отримали дзвінок. Стало відомо про пожежу у Дарницькому районі міста Києва, тож рятувальники негайно вирушили туди.

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Уламок збитої ракети впав на гараж

Співробітники ДСНС виявили, що пожежа сталася внаслідок влучання уламків збитої російської ракети. Займання виникло на території приватної садиби у гаражі.

об 00:27 рятувальники зазначили, що пожежу вдалося локалізувати на площі 100 квадратних метрів,

а вже об 01:24 пожежу вдалося повністю ліквідувати.

Рятувальникам вдалося локалізувати, а потім погасити пожежу / Фото ДСНС

На місці виникнення пожежі працювали 8 співробітників ДСНС, а також дві одиниці пожежної техніки. Про жертв або постраждалих інформації немає.

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