У Києві у співробітника Кабміну викрали недешеву автівку, – ЗМІ

9 грудня 2021 , 11:53
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Джерело:

24 канал

Інцидент стався вночі 9 грудня у Подільському районі Києва. Вранці співробітник уряду не побачив своєї машини на місці, де він її залишив. Потерпілий звернувся до поліції.

За даними спільноти dtp.kiev.ua, у Києві ввели оперативний план перехоплення. Невідомі викрали кросовер Kia Sorento 2018 року випуску.

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У поліції столиці в коментарі 24 каналу інформацію про крадіжку машини на Подолі підтвердили. Однак не розповіли, кому належить автівка.

Має засвітитися на заправці

  • Викрадення машини сталося вночі 9 грудня на проспекті Правди, 70. 
  • За попередніми даними, у баку кросоверу сірого кольору було лише близько 30 літрів бензину. Тому незабаром машина цілком може з'явитися на якійсь із заправок.
  • Адміністратори спільноти закликали жителів Києва та області звернути увагу на Kia Sorento та звернутися до них, якщо побачать схожу.

Вартість такого кросовера, згідно з профільними сайтами, коливається від 25 до 35 тисяч доларів у залежності від стану автівки та від того, чи була машина у ДТП.

За фактом вчинення злочину правоохоронці мають відкрити кримінальне провадження щодо викрадення машини. Якщо зловмисників знайдуть, а їх провину визнають у суді, їм загрожує від 3 до 5 років обмеження чи позбавлення волі.

Машину знайти легше, ніж викрадачів

Як стверджують правоохоронці, у випадку угонів критичними є перші години після вчинення злочину. При цьому відшукати зловмисників важче, аніж автівку, оскільки зазвичай машину відвозять у якийсь глухий район та кидають "у відстійник".

Так, наприкінці жовтня у Дніпрі чоловік зі стріляниною викрав легковик. Після того, як зловмисник покинув машину, її знайшли та повернули власнику. Самого правопорушника шукають досі.

Автор: Олексій Чибісов