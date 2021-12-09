У Києві у співробітника Кабміну викрали недешеву автівку, – ЗМІ
Джерело:24 канал
Інцидент стався вночі 9 грудня у Подільському районі Києва. Вранці співробітник уряду не побачив своєї машини на місці, де він її залишив. Потерпілий звернувся до поліції.
За даними спільноти dtp.kiev.ua, у Києві ввели оперативний план перехоплення. Невідомі викрали кросовер Kia Sorento 2018 року випуску.
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У поліції столиці в коментарі 24 каналу інформацію про крадіжку машини на Подолі підтвердили. Однак не розповіли, кому належить автівка.
Має засвітитися на заправці
- Викрадення машини сталося вночі 9 грудня на проспекті Правди, 70.
- За попередніми даними, у баку кросоверу сірого кольору було лише близько 30 літрів бензину. Тому незабаром машина цілком може з'явитися на якійсь із заправок.
- Адміністратори спільноти закликали жителів Києва та області звернути увагу на Kia Sorento та звернутися до них, якщо побачать схожу.
Вартість такого кросовера, згідно з профільними сайтами, коливається від 25 до 35 тисяч доларів у залежності від стану автівки та від того, чи була машина у ДТП.
За фактом вчинення злочину правоохоронці мають відкрити кримінальне провадження щодо викрадення машини. Якщо зловмисників знайдуть, а їх провину визнають у суді, їм загрожує від 3 до 5 років обмеження чи позбавлення волі.
Машину знайти легше, ніж викрадачів
Як стверджують правоохоронці, у випадку угонів критичними є перші години після вчинення злочину. При цьому відшукати зловмисників важче, аніж автівку, оскільки зазвичай машину відвозять у якийсь глухий район та кидають "у відстійник".
Так, наприкінці жовтня у Дніпрі чоловік зі стріляниною викрав легковик. Після того, як зловмисник покинув машину, її знайшли та повернули власнику. Самого правопорушника шукають досі.