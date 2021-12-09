У Києві у співробітника Кабміну викрали недешеву автівку, – ЗМІ

Інцидент стався вночі 9 грудня у Подільському районі Києва. Вранці співробітник уряду не побачив своєї машини на місці, де він її залишив. Потерпілий звернувся до поліції.

За даними спільноти dtp.kiev.ua, у Києві ввели оперативний план перехоплення. Невідомі викрали кросовер Kia Sorento 2018 року випуску.

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У поліції столиці в коментарі 24 каналу інформацію про крадіжку машини на Подолі підтвердили. Однак не розповіли, кому належить автівка.

Має засвітитися на заправці

Викрадення машини сталося вночі 9 грудня на проспекті Правди, 70.

За попередніми даними, у баку кросоверу сірого кольору було лише близько 30 літрів бензину. Тому незабаром машина цілком може з'явитися на якійсь із заправок.

Адміністратори спільноти закликали жителів Києва та області звернути увагу на Kia Sorento та звернутися до них, якщо побачать схожу.

Вартість такого кросовера, згідно з профільними сайтами, коливається від 25 до 35 тисяч доларів у залежності від стану автівки та від того, чи була машина у ДТП.

За фактом вчинення злочину правоохоронці мають відкрити кримінальне провадження щодо викрадення машини. Якщо зловмисників знайдуть, а їх провину визнають у суді, їм загрожує від 3 до 5 років обмеження чи позбавлення волі.

Машину знайти легше, ніж викрадачів

Як стверджують правоохоронці, у випадку угонів критичними є перші години після вчинення злочину. При цьому відшукати зловмисників важче, аніж автівку, оскільки зазвичай машину відвозять у якийсь глухий район та кидають "у відстійник".

Так, наприкінці жовтня у Дніпрі чоловік зі стріляниною викрав легковик. Після того, як зловмисник покинув машину, її знайшли та повернули власнику. Самого правопорушника шукають досі.