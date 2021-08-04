У Києві стали відомі місця з найбруднішим повітрям: список

4 серпня 2021 , 21:40
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Джерело:

Обсерваторія Срезневського

У Києві метеорологи опублікували дані забруднення повітря. У списку місця, де регулярно утворюються затори – Бессарабська площа, проспект Перемоги та інші.

Дослідження провили з 26 по 31 липня. Це локації, де кількість шкідливих речовин перевищив норму.

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Де у Києві найбрудніше повітря

Завислі речовини у 1,0-1,3 раза на:

  • Бессарабській площі
  • проспекті Перемоги (район метро Святошин
  • вулицях Каунаській
  • Семена Скляренка
  • площі Перемоги

Оксид вуглецю – у 1,2-1,9 раза на:

  • площах Деміївській, Бессарабській
  • проспекті Перемоги та Гідропарку (район поблизу мосту метро та автомагістралі)

Діоксид азоту

  • у 5,2-5,7 раза вулиці Семена Скляренка
  • у 4,0-4,9 раза – на площі Перемоги
  • вулиці Каунаській
  • проспекті Перемоги
  • Бессарабській площі
  • вулиці Інженера Бородіна (район ДВРЗ)
  • Оболонському проспекті
  • Деміївській площі
  • бульварі Лесі Українки

Формальдегід

  • у 5,0-5,3 раза на проспекті Перемоги, вулиці Каунаській та Бессарабській площі 31 липня
  • у 4,4-4,6 раза – на вулиці Семена Скляренка, площах Перемоги, Деміївській, бульварі Лесі Українки

У порівнянні з попереднім тижнем, у повітрі столиці підвищився вміст формальдегіду. Вміст інших домішок майже не змінився.

За прогнозами Українського гідрометцентру, характер погоди на найближчі дні переважно не сприятиме розсіюванню шкідливих домішок в атмосфері.
Автор: Ярослав Голобородько