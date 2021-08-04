У Києві стали відомі місця з найбруднішим повітрям: список

У Києві метеорологи опублікували дані забруднення повітря. У списку місця, де регулярно утворюються затори – Бессарабська площа, проспект Перемоги та інші.

Дослідження провили з 26 по 31 липня. Це локації, де кількість шкідливих речовин перевищив норму.

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Де у Києві найбрудніше повітря

Завислі речовини у 1,0-1,3 раза на:

Бессарабській площі

проспекті Перемоги (район метро Святошин

вулицях Каунаській

Семена Скляренка

площі Перемоги

Оксид вуглецю – у 1,2-1,9 раза на:

площах Деміївській, Бессарабській

проспекті Перемоги та Гідропарку (район поблизу мосту метро та автомагістралі)

Діоксид азоту

у 5,2-5,7 раза вулиці Семена Скляренка

у 4,0-4,9 раза – на площі Перемоги

вулиці Каунаській

проспекті Перемоги

Бессарабській площі

вулиці Інженера Бородіна (район ДВРЗ)

Оболонському проспекті

Деміївській площі

бульварі Лесі Українки

Формальдегід

у 5,0-5,3 раза на проспекті Перемоги, вулиці Каунаській та Бессарабській площі 31 липня

у 4,4-4,6 раза – на вулиці Семена Скляренка, площах Перемоги, Деміївській, бульварі Лесі Українки

У порівнянні з попереднім тижнем, у повітрі столиці підвищився вміст формальдегіду. Вміст інших домішок майже не змінився.

За прогнозами Українського гідрометцентру, характер погоди на найближчі дні переважно не сприятиме розсіюванню шкідливих домішок в атмосфері.