У Києві від COVID-19 померло подружжя письменників Тимур та Олена Литовченки

З різницею в один день пішли з життя відомі письменники, автори багатьох історичних романів, детективів та фантастичних творів Олена і Тимур Литовченки. Вони не змогли подолати коронавірусну хворобу.

За словами доньки померлих, письменники мали інвалідність та чималу кількість супутніх захворювань. Чоловіку та жінці було всього 58 років.

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Олена Литовченко пішла з життя 28 жовтня, а Тимур – наступного дня.

Сімейна лікарка не змогла організувати виїзд бригади для щеплення

Як зазначила Людмила Литовченко, її мати мала серйозні проблеми з ногою. Батько мав інвалідність I групи, підвищений рівень цукру та інші проблеми зі здоров'ям.

Сімейна лікарка подружжя не могла організувати виїзд мобільної бригади для щеплення письменників, а самостійно дістатися пункту вакцинації вони не могли.

Донька подружжя закликала не піаритися та не спекулювати на смерті її рідних.

Як зазначили у видавництві "Фоліо", літератори були переможцями багатьох літературних премій та конкурсів. Подружжя написало кілька десятків книжок, зокрема – 8 історичних романів і 10-томна епопея "101 рік України". Родина Литовченків працювала над романом "Княгина Ольга".

Крім того, Тимур Литовченко був членом Національної спілки письменників України та Національної спілки журналістів України, заступником голови Творчого об'єднання пригодників і фантастів при Київській міській організації НСПУ, керівником клубу любителів фантастики "Чумацький шлях".