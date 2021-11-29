У Києві від коронавірусу померло 4-місячне немовля

У Києві жертвою коронавірусної хвороби 28 листопада стало чотиримісячне немовля. Загалом за минулу добу від цієї інфекції у столиці померли 45 людей.

Сумну статистику пандемії оприлюднив мер Києва Віталій Кличко. Він детально розписав вік усіх, чиє життя забрав COVID-19: 28 жінок віком 50 – 93 роки, 16 чоловіків віком 47 – 86 років та згаданий хлопчик.

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Коронавірус не відступає

Що ж до тих, у кого підтвердилася хвороба, то їх за добу в Києві побільшало на 431. Це 234 жінки від 19 до 93 років, 164 чоловіки від 18 до 89 років, 21 дівчинка від 1 до 16 років та 12 хлопчиків від 9 місяців до 16 років.

Райони-рекордсмени

До лікарень минулої доби потрапило 65 киян з коронавірусом. Ще 116 людей ушпиталили з підозрою на COVID-19 та пневмонію. Одужали за день 252 містянина.

Найбільше нових випадків хвороби медики зафіксували у Святошинському (98), Дніпровському (63) та в Солом'янському районах (57).



Актуальні дані щодо захворюваності на коронавірус у Києві / Карта КМДА

Ще одна дитяча смерть від коронавірусу

У Кропивницькому від ускладнень коронавірусу померла 13-річна дівчинка. Про трагедію стало відомо 22 листопада. Дитина одразу перебувала у групі ризику, оскілька мала серйозне супутнє захворювання – діабет.

Текст публікації Віталія Кличка:

+431 підтверджений випадок захворювання на коронавірус (загалом 297 173).

234 жінки віком від 19 до 93 років;

164 чоловіки віком від 18 до 89 років;

21 дівчинка від 1 до 16 років і 12 хлопчиків від 9 місяців до 16 років.

+45 летальних випадків від вірусу (загалом 7493).

28 жінок від 50 до 93 років;

16 чоловіків від 47 до 86 років4

1 хлопчик віком 4 місяці.

+65 госпіталізованих хворих на коронавірус.

+116 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

+252 подолали коронавірус (загалом 253 635).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Святошинському (98), Дніпровському (63) та в Солом'янському (57).