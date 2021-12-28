У Києві відкрився перший магазин Off-White в Україні

У Києві відкрився перший в Україні магазин елітного італійського бренду вуличного одягу Off-White. Знайти його можна у столичному Пасажі на вулиці Заньковецької, 4.

Ознайомитись із асортиментом одягу покупці можуть як у магазині, так і на українській версії сайту.

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Путівник для модників

Як пише DTF/Magazine, поки що перша офлайн-точка бренду в столиці України продає речі з попередніх колекцій. Однак невдовзі очікуються новинки весняно-літньою колекції 2022 року.

Київський магазин Off-White працюєз 11:00 до 19:30 по буднях та суботах і з 11:00 до 18:00 по неділях.



Магазин Off-White запрацював у Києві 26 грудня / Фото з інстаграму off___white___kyiv



Поки у бутику продають речі з минулих колекцій / Фото з інстаграму off___white___kyiv



Магазин Off-White розташувався на вулиці Заньковецької у Пасажі / Фото з інстаграму off___white___kyiv



У 2018 році Off-White визнали найпопулярнішим брендом у світі / Фото з інстаграму off___white___kyiv

Історія бренду

Марка преміум-одягу Off-White зявилася у Мілані у 2012 році. Її заснував дизайнер Louis Vitton Вірджил Абло. Наприкінці листопада він помер від раку у віці 41 року.

Off-White відома співпрацею з такими брендами, як Nike, Levi's, Undercover, Jimmy Choo, IKEA, Moncler, Champion, Converse, Dr. Martens, Barneys New York та Timberland. У 2018 році вона отримала титул найпопулярнішої у світі.

Відкриття магазину в Києві Абло анонсував у вересні 2021 року, коли приїхав сюди зіграти діджей-сет. Тоді він оприлюднив на сторінці в інстаграм відео, на якому малював напис "Hello Kyiv" на чорній автівці.



Вірджил Абло анонсував відкриття магазину в Києві ще у вересні / Фото з інстаграму off___white___kyiv

У Києві відкрився перший магазин Off-White: відео