У Києві водій Volkswagen погрожував копам пістолетом й намагався прорватися у зону перекриття

У Києві тривають репетиції парадів до 30-ї річниці до Дня Незалежності – багато вулиць у центрі перекрита. Один водій на Volkswagen 19 серпня намагався прорватися у цю зону й погрожував поліції пістолетом.

Водій, якому близько 20 років, демонстративно дістав травмат й на очах у правоохоронців його перезарядив. Це сталось після того, як йому не дозволили проїхати у зону перекриття – там відбувається репетиція параду. Витівка закінчилась затриманням й вилученням "іграшки".

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Проривася на репетицію параду

Хлопець тричі намагався проїхати у зону перекриття. Перший раз його не пропустили. Другий раз на перехресті вулиць Великої Васильківської та Саксаганського він й показав свій пістолет, а третя спроба вже закінчилась арештом.

Вуличений пістолет / Фото Нацполіції

Що загрожує порушнику

Порушник народився у 2000 році у Чернігівській області. За скоєне йому загрожує до 3-х років позбавлення волі.