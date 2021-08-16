Також у ці дні буде обмежено доступ громадян на території, прилеглі до місць проведення артилерійського салюту на Трухановому острові. Про зміни руху громадського транспорту у ці дні буде повідомлено пізніше.

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Графік перекриття руху у Києві 18, 20, 22 серпня

З 15:30 до 18:00 тимчасово обмежать рух транспорту на таких вулицях:

Академіка Туполєва

проспект Перемоги

Маршала Рибалка

В’ячеслава Чорновола

Старовокзальній

Жилянській

Антоновича.

З 15:30 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) планується перекриття руху на:

Великій Васильківській (на ділянці від Либідської площі до Хрещатика)

Хрещатик, Михайлівська (на ділянці від Володимирської до Майдану Незалежності)

Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської площі до Кріпосного провулку)

Петрівська Алея

Паркова дорога

Володимирський узвіз

Боричів узвіз

Набережно-Хрещатицька (від Боричевого узвозу зустрічною смугою до Нижнього Валу),

Набережне шосе (від Дніпровського узвозу до вулиці Набережно-Хрещатицької).

З 19:00 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) обмеження руху на:

Нижній Вал,

Глибочицькій

Глибочицькому проїзді

В’ячеслава Чорновола

Перемоги

Старовокзальній

Жилянській

Антоновича

Графік перекриття руху 24 серпня

З 06:00 до 08:00 перекриття руху транспорту на:

Академіка Туполєва

Проспект Перемоги

Маршала Рибалка

В’ячеслава Чорновола

Старовокзальній

Жилянській

Антоновича

З 06:00 до 12:00 перекриють рух транспорту на:

Великій Васильківській (на ділянці від Либідської площі до вулиці Хрещатик).

З 06:00 до 16:00 орієнтовно обмеження руху на: