Також у ці дні буде обмежено доступ громадян на території, прилеглі до місць проведення артилерійського салюту на Трухановому острові. Про зміни руху громадського транспорту у ці дні буде повідомлено пізніше.

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Графік перекриття руху у Києві 18, 20, 22 серпня

З 15:30 до 18:00 тимчасово обмежать рух транспорту на таких вулицях:

  • Академіка Туполєва
  • проспект Перемоги
  • Маршала Рибалка
  • В’ячеслава Чорновола
  • Старовокзальній
  • Жилянській
  • Антоновича.

З 15:30 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) планується перекриття руху на:

  • Великій Васильківській (на ділянці від Либідської площі до Хрещатика)
  • Хрещатик, Михайлівська (на ділянці від Володимирської до Майдану Незалежності)
  • Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської площі до Кріпосного провулку)
  • Петрівська Алея
  • Паркова дорога
  • Володимирський узвіз
  • Боричів узвіз
  • Набережно-Хрещатицька (від Боричевого узвозу зустрічною смугою до Нижнього Валу),
  • Набережне шосе (від Дніпровського узвозу до вулиці Набережно-Хрещатицької).

З 19:00 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) обмеження руху на:

  • Нижній Вал,
  • Глибочицькій
  • Глибочицькому проїзді
  • В’ячеслава Чорновола
  • Перемоги
  • Старовокзальній
  • Жилянській
  • Антоновича

Графік перекриття руху 24 серпня

З 06:00 до 08:00 перекриття руху транспорту на:

  • Академіка Туполєва
  • Проспект Перемоги
  • Маршала Рибалка
  • В’ячеслава Чорновола
  • Старовокзальній
  • Жилянській
  • Антоновича

З 06:00 до 12:00 перекриють рух транспорту на:

  • Великій Васильківській (на ділянці від Либідської площі до вулиці Хрещатик).

З 06:00 до 16:00 орієнтовно обмеження руху на:

  • Хрещатику
  • Михайлівській (на ділянці від вул. Володимирської до Майдану Незалежності)
  • Володимирському узвозі
  • Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської площі до Кріпосного провулку)
  • Петрівській Алеї
  • Парковій дорозі.