За останні 30 років Київ став справжнім європейським мегаполісом. Це сучасне місто зі своїми проблемами, але є в української столиці неперевершений шарм, якого немає в жодного іншого містечка на Землі. Поглянемо, як вона змінилось.

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Майдан Незалежності

Головну площу країни на початку незалежності (з 1991 року) "пригнічував" величезний бовван – пам'ятник Леніну. Саме з його демонтажу розпочалась перебудова Майдану.

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Демонтаж пам'ятника Жовтневої революції. вересень 1991 року / Фото Олени Насирової

На цьому місці зараз стоїть тріумфальна колона – "Монумент Незалежності", який побудували у 2000 – 2001 році під час реконструкції Майдану.

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Монумент незалежності / Фото Pedro J Pacheco

До цього це була звичайна площа із багатьма фонтанами.

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Таким був Майдан у Києві в останні роки СРСР / Фото "Мій Київ"

У 2002 році збудували ТЦ "Глобус", який став одним із найперших торгових центрів в столиці. Урочисте відкриття відбулося під час святкування дня міста. У торговому центрі розмістилися 70 магазинів, кілька кафе і навіть McDonald's.

Майдан незалежності
Майдан Незалежності сьогодні / Фото wikimedia

"Олімпійський"

Центральний стадіон столиці й головну арену країни побудували в 1923 році. Через два роки споруді виповниться один вік – тобто, 100 років.

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Таким раніше був Олімпійський стадіон у Києві / Фото retroua

Спортивний комплекс пережив кілька реконструкцій. Остання завершилася у 2011 році, яку зробили до Євро-2012.

Сучасна арена Олімпійський, Київ, 30 років Незалежності, як змінився Київ за 30 років
Сучасний спорткомплекс "Олімпійський" / Фото wikimediaї

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"Палац Спорту"

А ось на місці "Гуллівера" раніше була кінцева зупинка трамваю. Він ходив туди аж до 2005 року, а потім лінію демонтували. Зараз навіть незвично бачити трамвайні колії на фотографії.

Палац Спорту, Київ, 30 років Незалежності, як змінився Київ за 30 років
Такий вигляд мало місце, де зараз стоїть "Гулівер" / Фото retroua

Новий торговий центр побудували досить швидко. А на тому місці, де раніше були трамвайні колії, зараз розташовується паркувальна зона.

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"Гулівер" і район поряд зараз / Фото "Мій Київ"

"Героїв Дніпра"

Не впізнати й площу біля метро "Героїв Дніпра". Спочатку там був відкритий майданчик, де розташовувалось багато магазинчиків й вуличний ринок.

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Площа на "Героїв Дніпра" до реконструкції / Фото "Мій Київ"

Однак, все змінилося у 2016 році, коли було оголошено про будівництво чергового торгового центру.

Гулівер на Героїв Дніпра, Київ, 30 років Незалежності, як змінився Київ за 30 років
Тепер площа на Героїв Дніпра має такий вигляд / Фото "Наш Київ"

Його будівництво не обговорював тільки ледачий. Хтось погрожував, що на станції впаде стеля, а хтось навпаки – підтримував ініціативу.

Гостинний двір

Є у Києві місця, які мають навіть гірший вигляд, ніж 30 років тому. До них, на жаль, відноситься Гостинний двір.

Його звели аж у 1809 році та відтоді він пережив чимало бід. До 2012 року у Дворі вели торгівлю й навіть проводили торгові ярмарки. А після з'явився проєкт реконструкції, який досі не реалізували.

Гостинний двір у Києві, Київ, 30 років Незалежності, як змінився Київ за 30 років
Гостинний двір до 2013 року / Фото "Мій Київ"

Так вигляд будинок має зараз. У 2013 році в будівлі сталася пожежа, після цього її так й не відновили.

Гостинний двір у Києві, Київ, 30 років Незалежності, як змінився Київ за 30 років
Гостинний двір після пожежі / Фото пресслужби КМДА

Контрактова площа

Сама Контрактова площа, де й розташовується Гостинний двір, змінилась на краще. Зовсім нещодавно, у 2014 році, територія біля метро заставили різними МАФами.

Контрактова площа до реконструкції, Київ, 30 років Незалежності, як змінився Київ за 30 років
МАФи на Контрактовій / Фото "Наш Київ"

Їх прибрали, й тепер вигляд площі змінився на багато краще.

Контрактова площа, Київ, 30 років Незалежності, як змінився Київ за 30 років
Сучасний вигляд Контрактової площі в Києві / Фото delo.ua

ЦУМ

Центральний універмаг на Хрещатику відкрили ще в 1936 році. У 80-х роках будівлю реконструювали й у такому вигляді вона стояла до 2012 року – тоді вирішили її оновити. Втім, справа затягнулась й ЦУМ відкрили у 2016 році.

Київський ЦУМ до реконструкції та зараз / Фото "Вгороде" та Сomplexv

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Вигляд на Лівий берег

Поки люди є зайнятими своїми буденними турботами, місто росте. Зокрема, дуже змінився Лівий берег. Сьогодні та 30 років тому – це 2 зовсім різних місця. На Сучасному Лівобережжі зелень замінили багатоповерхівки. Щоправда, прекрасний вигляд на Дніпро все ж залишився.

Вид на Лівий берег, Київ, 30 років Незалежності, як змінився Київ за 30 років
Вигляд на Лівий берег 30 років тому / Фото LifezPortal

Вид на Київ з висоти пташиного польоту, Київ, 30 років Незалежності, як змінився Київ за 30 років
Сучасний Лівий Берег Києва / Фото livejournal

30 років тому Україна здобула Незалежність. Відтоді Київ справді змінився та став набагато кращим. Не порівняти з тим, що було за радянської влади. Українська столиця сьогодні – по-справжньому сучасне європейське місто. Ми дуже його любимо та пишаємося.