За последние 30 лет Киев стал настоящим европейским мегаполисом. Это современный город со своими проблемами, но у украинской столицы есть непревзойденный шарм, которого нет ни у одного другого города на Земле. Посмотрим, как она изменилась.

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Площадь Независимости

Главную площадь страны в начале независимости (с 1991 года) "подавлял" огромный истукан – памятник Ленину. Именно с его демонтажа началась перестройка Майдана.

Демонтаж пам'ятника Леніну, Київ, 30 років Незалежності, як змінився Київ за 30 років
Демонтаж памятника Октябрьской революции. Сентябрь 1991 года / Фото Елены Насыровой

На этом месте сейчас стоит триумфальная колонна – "Монумент Независимости", который построили в 2000 – 2001 году во время реконструкции Майдана.

Монумент незалежності, Київ, 30 років Незалежності, як змінився Київ за 30 років
Монумент независимости / Фото Pedro J Pacheco

До этого это была обычная площадь с множеством фонтанов.

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Таким был Майдан в Киеве в последние годы СССР / Фото "Мой Киев"

В 2002 году построили ТЦ "Глобус", который стал одним из первых торговых центров в столице. Торжественное открытие состоялось во время празднования дня города. В торговом центре разместились 70 магазинов, несколько кафе и даже McDonald's.

Майдан незалежності
Площадь Независимости сегодня / Фото wikimedia

"Олимпийский"

Центральный стадион столицы и главную арену страны построили в 1923 году. Через два года сооружению исполнится один век – то есть, 100 лет.

Стадіон Олімпійський, Київ, 30 років Незалежності, як змінився Київ за 30 років
Таким раньше был Олимпийский стадион в Киеве / Фото retroua

Спортивный комплекс пережил несколько реконструкций. Последняя завершилась в 2011 году, которую сделали к Евро-2012.

Сучасна арена Олімпійський, Київ, 30 років Незалежності, як змінився Київ за 30 років
Современный спорткомплекс "Олимпийский" / Фото Wikimedia

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"Дворец Спорта"

А вот на месте "Гулливера" ранее была конечная остановка трамвая. Он ходил туда до 2005 года, а затем линию демонтировали. Сейчас даже непривычно видеть трамвайные пути на фотографии.

Палац Спорту, Київ, 30 років Незалежності, як змінився Київ за 30 років
Так выглядело место, где стоит "Гулливер" / Фото retroua

Новый торговый центр построили довольно быстро. А на том месте, где раньше были трамвайные пути, сейчас располагается парковочная зона.

Гулівер у Києві, Київ, 30 років Незалежності, як змінився Київ за 30 років
"Гулливер" и район рядом сейчас / Фото "Мой Киев"

"Героев Днепра"

Не узнать и площадь возле метро "Героев Днепра". Сначала там была открытая площадка, где располагалось много магазинчиков и уличный рынок.

Героїв Дніпра до реконструкції, Київ, 30 років Незалежності, як змінився Київ за 30 років
Площадь на "Героев Днепра" до реконструкции / Фото "Мой Киев"

Однако, все изменилось в 2016 году, когда было объявлено о строительстве очередного торгового центра.

Гулівер на Героїв Дніпра, Київ, 30 років Незалежності, як змінився Київ за 30 років
Теперь площадь на Героев Днепра выглядит так / Фото "Наш Киев"

Его строительство не обсуждал только ленивый. Кто-то угрожал, что на станции упадет потолок, а кто-то наоборот – поддерживал инициативу.

Гостиный двор

Есть в Киеве и места, которые выглядят даже хуже, чем 30 лет назад. К ним, к сожалению, относится Гостиный двор.

Его возвели только в 1809 году и с тех пор он пережил немало бед. До 2012 года в Дворе вели торговлю и даже проводили торговые ярмарки. А после появился проект реконструкции, который до сих пор не реализовали.

Гостинний двір у Києві, Київ, 30 років Незалежності, як змінився Київ за 30 років
Гостиный двор до 2013 года / Фото "Мой Киев"

Так дом выглядит сейчас. В 2013 году в здании произошел пожар, после этого его так и не восстановили.

Гостинний двір у Києві, Київ, 30 років Незалежності, як змінився Київ за 30 років
Гостиный двор после пожара / Фото пресс-службы КГГА

Контрактовая площадь

Сама Контрактовая площадь, где и располагается Гостиный двор, изменилась к лучшему. Совсем недавно, в 2014 году, территорию возле метро заставили различными МАФами.

Контрактова площа до реконструкції, Київ, 30 років Незалежності, як змінився Київ за 30 років
МАФы на Контрактовой / Фото "Наш Киев"

Их убрали, и теперь вид площади изменился и намного лучше.

Контрактова площа, Київ, 30 років Незалежності, як змінився Київ за 30 років
Современный вид Контрактовой площади в Киеве / Фото delo.ua

ЦУМ

Центральный универмаг на Крещатике открыли еще в 1936 году. В 80-х годах здание реконструировали и в таком виде оно стояло до 2012 года – тогда решили его обновить. Впрочем, дело затянулось и ЦУМ открыли в 2016 году.


Киевский ЦУМ до реконструкции и сейчас / Фото "Вгороде" и Сomplexv

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Вид на Левый берег

Пока люди заняты своими будничными заботами, город растет. В частности, очень изменился Левый берег. Сегодня и 30 лет назад – это 2 совершенно разных места. На Современном Левобережье зелень заменили многоэтажки. Правда, прекрасный вид на Днепр все же остался.

Вид на Лівий берег, Київ, 30 років Незалежності, як змінився Київ за 30 років
Вид на Левый берег 30 лет назад / Фото LifezPortal

Вид на Київ з висоти пташиного польоту, Київ, 30 років Незалежності, як змінився Київ за 30 років
Современный Левый Берег Киева / Фото livejournal

30 лет назад Украина получила независимость. С тех пор Киев действительно изменился и стал намного лучше. Не сравнить с тем, что было при советской власти. Украинская столица сегодня – по-настоящему современный европейский город. Мы очень его любим и гордимся.