У Києві можна годинами блукати вуличками та милуватись тим, що вас оточує. Також у столиці багато локацій є безкоштовними. Тому для гарної прогулянки вам потрібен лише хороший настрій! А до настрою обов'язково треба додати ще й правильно вдягнуту маску. Оскільки носіння цих простих засобів безпеки ніхто не скасовував.

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Редакція LifeStyle24 зробила підбірку найгарніших місць, які не залишать вас байдужими. Тут є й туристичні місця, які відвідував майже кожен гість міста хоч раз. Але є і декілька маловідомих місць, які дозволять побути наодинці. А в Києві, повірте, це багато чого варте!

Де погуляти в Києві – список найкращих місць

Маріїнський парк

Один із найкрасивіших й стародавніх парків Києва. Його було відкрито у 1874 році. Назву він оримав на честь імператриці Марії Олександрівни. Розташовe'ncmz парк неподалік парламенту – Верховної Ради та Маріїнського палацу.

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Маріїнський парк влітку / Фото Wikimedia

Прогулюючись парком, ви знайдете цікаві статуї – велику залізну жабу та дерево бажань. Поруч з фонтаном Термена – пам'ятник Анні Ахматовій. Також у цьому парку пари можуть пройтися найромантичнішим Мостом закоханих, який з'єднує Маріїнський та Хрещатий парки.

Арка Дружби Народів

Арка Дружби Народів це залишок радянських часів – його відкрили у 1982 році. Архітектурне творіння містить величезну арку у формі веселки, скульптурні композиції з бронзи та гранітні скульптури фрагмента зі сцен легендарної Переяславської ради.

Звідси вам відкриється неймовірний краєвид на Київ з висоти пташиного польоту, а також ви маєте можливість прогулятися парком і новим пішохідним скляним мостом.

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Неймовірний краєвид на Київ / Фото ua.news

Поділ

Поділ – один із найдавніших і найкрасивіших районів міста. Сьогодні ця місцевість тішить гостей невисокими будинками минулого століття, вузенькими вуличками та особливою атмосферою.

Саме тут зосереджено найкращі пам'ятки Києва, які не можна оминути, – дві старовинні площі (Контрактова та Поштова), Києво-Могилянська академія, Гостинний двір, фонтан "Самсон". А ще ви тут знайдете величезну кількість ресторанчиків.

Поділ, Київ, червона зона, карантин, де погуляти в Києві
Поділ – ідеальне місце для прогулянки / Фото 7sky.kiev.ua

Хочете неспішну прогулянку на цілий день? Сміливо вирушайте на Поділ!

Набережна Дніпра

Набережна Дніпра – ще одне чудове місце для романтичного побачення! Тут є безліч цікавинок – річковий вокзал, Поштова площа, реконструйована до недавнього Євробачення, Пішохідний міст.

Набережна Дніпра, Київ, червона зона, карантин, де погуляти в Києві
Набережна Дніпра у Києві

Набережною дуже радимо погуляти ще й у вечірній період! Це просто незабутньо.

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Пішохідний міст, Київ, червона зона, карантин, де погуляти в Києві
Вид на Пішохідний міст / Фото wikipedia.org

Труханів острів

Довгі пляжі вздовж Дніпра та величезна територія Труханового острова, де ви знайдете і лісові угіддя, і мальовничі озера, і швидкі річки.

Тут можна прогулятись пішки або покататись на велосипеді.

Труханів острів, Київ, червона зона, карантин, де погуляти в Києві
Труханів острів / Фото nashkiev.ua

Гідропарк

Гідропарк – одне з найдушевніших місць Києва. 360 гектарів чагарників, дерев, піщаних полян, пляжів і величезної кількості розважальних закладів. Для тих, хто любить спорт, тут є ціле тренажерне містечко.

Гідропарк, Київ, червона зона, карантин, де погуляти в Києві
Гідропарк у Києві восени / Фото Jorge Franganillo

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Андріївський узвіз

Одна з найвідоміших київських вулиць, душа міста, що вабить до себе творчих людей зі всієї України та світу. Ця вулиця – прекрасна в будь-яку пору року та дозволить вам на повну насолодитися київським антуражем. Кілька скверів, вихід до Пейзажної алеї. Звідти недалеко пішки до Володимирської гірки.

Андріївський узвіз, Київ, червона зона, карантин, де погуляти в Києві
Андріївський узвіз з висоти / Фото vechirniy.kyiv

Це місце вражає своєю природою!

Володимирська гірка

Природній оазис посеред галасливого мегаполісу і один з найромантичніших парків Києва – все це про Володимирську гірку. Маса зручних лавок, альтанки та незрівнянний вигляд на лівий берег. Думаєте, куди сходити з коханою людиною? Звичайно сюди!

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Володимирська гірка, Київ, червона зона, карантин, де погуляти в Києві
Володимирська гірка / Фото moemisto.uа

Ботанічний сад імені Фоміна

Старий ботсад (один з перших в Україні) тішить своїх гостей величезним розмаїттям дерев, квітів і чагарників з усіх куточків світу. Він розташований практично в центрі міста.

Ботанічний сад Фоміна, Київ, червона зона, карантин, де погуляти в Києві
Ботанічний сад імені Фоміна восени / Фото goethe.de

Хрещатик

Центральна вулиця міста – must-have, якщо ви потрапили у Київ. Всього 1,2 кілометра довжини, а скільки цікавого! До того ж, ця вулиця стала німим свідком трагічних подій взимку 2013 – 2014 років.

Хрещатик, Київ, червона зона, карантин, де погуляти в Києві
Нічний Хрещатик / Фото stolychno.new

Будинок із химерами, Київ, червона зона, карантин, де погуляти в Києві
Моторошний "Будинок із химерами" / Фото vsitury.com.ua

Майдан Незалежності

Головна площа міста – місце двох революцій. Майдан Незалежності – центр неформальних "тусовок" і офіційних заходів, про який чули всі в Україні і багато хто за її межами.

Майдан Незалежності, Київ, червона зона, карантин, де погуляти в Києві
Майдан Незалежності / Фото 24 каналу

Печерськ

Один із найдорожчих і найбільш престижних районів міста, він цікавий прекрасними особняками XIX століття. Серед них: Замок барона Гільденбанда, Будинок Гінзбурга, Будинок Ковалевського, Шоколадний будиночок, Будинок удови, що плаче. І, звичайно ж, перлина київської архітектури – Будинок з химерами.

Печерськ, Київ, червона зона, карантин, де погуляти в Києві
Вечірній Печерськ / Фото 24 каналу

Києво-Печерська лавра

Один із найвідоміших і найдавніших храмових комплексів всієї країни, заснований в далекому 1051 році. Тут можна бродити годинами, насолоджуючись сакральною архітектурою, таємничістю печер і численними музеями. У що б ви не вірили – Києво-Печерська лавра зможе дати вам трошки душевного спокою.

Києво-Печерська Лавра, Київ, червона зона, карантин, де погуляти в Києві
Києво-Печерська лавра / Фото sites.google.com

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Національний ботанічний сад імені Миколи Гришка

У різні пори року ботанічний сад імені Миколи Гришка пропонує відвідувачам помилуватись різними рослинами, серед яких є й екзотичні для України. Також цей ботсад є одним з найбільших у Європі. У ньому зібрали безліч різних представників флори практично зі всієї земної кулі.

Національний ботанічний сад Гришка, Київ, червона зона, карантин, де погуляти в Києві
Національний ботанічний сад імені Миколи Гришка / Фото anywellmag.com

Оболонь

Відносно молодий район міста, який є цікавим через нещодавно відкритий парк "Наталка". Оболонська набережна – одне з найкращих місць для прогулянки.

Оболонь, Київ, червона зона, карантин, де погуляти в Києві
Оболонська набережна / Фото vechirniy.kyiv.ua

Пуща-Водиця

Мабуть, найчарівніший лісовий масив столиці – густий сосняк і довгий ланцюг озер. Тут ви можете повністю сховатись від людських очей, відійшовши від дороги буквально на десять хвилин.

Пуща-Водиця, Київ, червона зона, карантин, де погуляти в Києві
Пуща-Водиця / Фото walking.kiev.uа

Голосіївський ліс і парк імені Максима Рильського

Для прогулянки в Києві кращого місця не знайти. Тут є кілька прекрасних ставків зі зручними місцями для відпочинку, облагороджений парк імені видатного поета Максима Рильського з пішохідними та велосипедними доріжками, дитячими та спортивними майданчиками.

Голосіївський ліс, Київ, червона зона, карантин, де погуляти в Києві
Голосіївський ліс / Фото uamodna.com

Золоті ворота

Символ стародавнього Києва та пам'ятка оборонної архітектури Київської Русі – це Золоті ворота. Свою назву ворота отримали за аналогією з Золотими воротами в Константинополі.

Парадні ворота Києва будувались за часів правління Ярослава Мудрого. Дата завершення будівництва 1037 рік. Ворота бачили багато історичних битв і подій, а згодом вони були повністю зруйновані, а залишки засипанні землею. Згодом ворота вирішили відновити, і в 1982 році Золоті ворота було офіційно відкрито.

Музей "Золоті ворота" у Києві / Фото igotoworld.com

Парк Вічної Слави

Парк Вічної Слави розташований між Лаврською вулицею та Дніпровським узвозом. Головний вхід у парк з площі Слави. Тут багато меморіалів і пам'яток, які не дадуть забути історію.

У парку є Меморіал Вічної слави з обеліском на могилі невідомого солдата, Меморіал жертвам Голодомору та Алея Воїнської Слави. А нижня частина парку межує з Аскольдовою могилою.

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Парк Вічної Слави у Києві / Фото kyivmaps.com

Національний експоцентр України (ВДНГ)

Величезна територія виставкового комплексу у Голосіївському районі Києва підійде як для банальних прогулянок, так і для більш цікавого проведення часу. Тут можна насолодитися красою величних будівель радянської епохи, численними фонтанами та тематичними екскурсіями. Крім того, на ВДНГ працюють різноманітні атракціони та лаундж-зони, контактний зоопарк та спортивні майданчики. Втім зараз для відвідування таких розваг необхідно мати з собою ковідні документи.


ВДНГ у Києві / Фото: mixsport

Музей води

Якщо ж вам набридло ходити вулицями столиці, у центрі міста існує чимало цікавих для відвідування закладів, куди вас безперешкодно пустять з сертифікатом або тестом. Зокрема, музей води, який називають найбільш неординарним в Україні. Він символічно розташовується у підземеллі старовинної водонапірної вежі, яка була головною у місті понад 140 років тому.


Музей води у Києві / Фото bodo.ua

Державний музей авіації

Найбільший історіко-технічний музей України, створений у 2003 році, працює у безпосередній близькості від аеропорту "Київ". Експозиція музею нараховує понад 80 літаків та гвинтокрилів. Військові та цивільні борти, до салону більшості з яких можна безперешкодно зайти, здатні зацікавити будь-кого.

Крім того, з території музею можна спостерігати за видовищними злетами та посадками літаків у "Жулянах".


Музей авіації у Києві / Фото: igotoworld.com

Які обмеження діють у Києві

Оскільки столиця зараз перебуває у червоній зоні карантину, в ній діють суворі обмеження. Втім, розповсюджуються вони здебільшого на невакцинованих людей.

Так, без сертифкату одужання, вакцинації чи ПЛР-тесту заборонено:

  • відвідувати кафе, ресторани, заклади розваг та тороговельно-розважальні центри;
  • ходити у спортзали, басейни та фітнесцентри;
  • їздити у громадському транспорті:
  • перебувати без масок на території лікарень, зупинках та інших місцях, де неможливо дотримуватися дистанції в 1,5 метра.

Київ, карантин, правила червоної зони
Правила адаптивного карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу