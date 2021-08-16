Также в эти дни будет ограничен доступ граждан на территории, прилегающие к местам проведения артиллерийского салюта на Трухановом острове. Об изменениях движения общественного транспорта в эти дни будет сообщено позже.

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График перекрытия движения в Киеве 18, 20, 22 августа

С 15:30 до 18:00 временно ограничат движение транспорта на таких улицах:

Академика Туполева

проспект Победы

Маршала Рыбалко

Вячеслава Черновола

Старовокзальной

Жилянской

Антоновича.

С 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 1:15) планируется перекрытие движения на:

Большой Васильковской (на участке от Лыбидской площади до Крещатика)

Крещатик, Михайловская (на участке от Владимирской до Майдана Независимости)

Михаила Грушевского (на участке от Европейской площади до Крепостного переулка)

Петровская аллея

Парковая дорога

Владимирский спуск

Боричев спуск

Набережно-Крещатицкая (от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала),

Набережное шоссе (от Днепровского спуска до улицы Набережно-Крещатицкой).

С 19:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 1:15) ограничение движения на:

Нижний Вал,

Глыбочицкой

Глыбочицком проезде

Вячеслава Черновола

Победы

Старовокзальной

Жилянской

Антоновича

График перекрытия движения 24 августа

С 6:00 до 08:00 перекрытие движения транспорта на:

Академика Туполева

проспект Победы

Маршала Рыбалко

Вячеслава Черновола

Старовокзальной

Жилянской

Антоновича

С 06:00 до 12:00 перекроют движение транспорта на:

Большой Васильковской (на участке от Лыбидской площади до улицы Крещатик).

С 06:00 до 16:00 ориентировочно ограничение движения на: