Также в эти дни будет ограничен доступ граждан на территории, прилегающие к местам проведения артиллерийского салюта на Трухановом острове. Об изменениях движения общественного транспорта в эти дни будет сообщено позже.
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График перекрытия движения в Киеве 18, 20, 22 августа
С 15:30 до 18:00 временно ограничат движение транспорта на таких улицах:
- Академика Туполева
- проспект Победы
- Маршала Рыбалко
- Вячеслава Черновола
- Старовокзальной
- Жилянской
- Антоновича.
С 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 1:15) планируется перекрытие движения на:
- Большой Васильковской (на участке от Лыбидской площади до Крещатика)
- Крещатик, Михайловская (на участке от Владимирской до Майдана Независимости)
- Михаила Грушевского (на участке от Европейской площади до Крепостного переулка)
- Петровская аллея
- Парковая дорога
- Владимирский спуск
- Боричев спуск
- Набережно-Крещатицкая (от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала),
- Набережное шоссе (от Днепровского спуска до улицы Набережно-Крещатицкой).
С 19:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 1:15) ограничение движения на:
- Нижний Вал,
- Глыбочицкой
- Глыбочицком проезде
- Вячеслава Черновола
- Победы
- Старовокзальной
- Жилянской
- Антоновича
График перекрытия движения 24 августа
С 6:00 до 08:00 перекрытие движения транспорта на:
- Академика Туполева
- проспект Победы
- Маршала Рыбалко
- Вячеслава Черновола
- Старовокзальной
- Жилянской
- Антоновича
С 06:00 до 12:00 перекроют движение транспорта на:
- Большой Васильковской (на участке от Лыбидской площади до улицы Крещатик).
С 06:00 до 16:00 ориентировочно ограничение движения на:
- Крещатике
- Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости)
- Владимирском спуске
- Михаила Грушевского (на участке от Европейской площади до Крепостного переулка)
- Петровской Аллее
- Парковой дороге.