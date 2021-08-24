У Києві вщент вигорів балкон багатоповерхівки: моторошне відео

Серйозна пожежа сталася в Оболонському районі Києва вранці 24 серпня. Вогонь охопив балкон однієї з квартир та перейшов на сусідні.

На місці події працювали рятувальники ДСНС, медики та поліцейські. Причини загоряння встановлюють правоохоронці. Мешканці квартир встигли вчасно вибігти на вулицю та викликати надзвичайників.

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Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Від балкона нічого не залишилося

Про пожежу на вулиці Автозаводській на Пріорці рятувальники дізналися о 6:05.

Коли вогнеборці прибули на місце події, вони одразу побачили, що горить балкон на 6 поверсі 9-поверхівки.

Вогонь вже почав розповсюджуватися на сусідні балкони, тому існувала ймовірність погіршення ситуації.

15 рятувальників досить швидко провели розвідку та приступили до гасіння пожежі. Майже за пів години з моменту виникнення пожежі ДСНСники впоралися з завданням. Втім, від балкону, на якому виник вогонь, фактично нічого не залишилося.

Дивіться відео гасіння пожежі у багатоповерхівці в Києві: