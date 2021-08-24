У Києві вщент вигорів балкон багатоповерхівки: моторошне відео
24 серпня 2021 , 16:42Читать новость на русском
Джерело:ДСНС Києва
Серйозна пожежа сталася в Оболонському районі Києва вранці 24 серпня. Вогонь охопив балкон однієї з квартир та перейшов на сусідні.
На місці події працювали рятувальники ДСНС, медики та поліцейські. Причини загоряння встановлюють правоохоронці. Мешканці квартир встигли вчасно вибігти на вулицю та викликати надзвичайників.
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Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Від балкона нічого не залишилося
- Про пожежу на вулиці Автозаводській на Пріорці рятувальники дізналися о 6:05.
- Коли вогнеборці прибули на місце події, вони одразу побачили, що горить балкон на 6 поверсі 9-поверхівки.
- Вогонь вже почав розповсюджуватися на сусідні балкони, тому існувала ймовірність погіршення ситуації.
15 рятувальників досить швидко провели розвідку та приступили до гасіння пожежі. Майже за пів години з моменту виникнення пожежі ДСНСники впоралися з завданням. Втім, від балкону, на якому виник вогонь, фактично нічого не залишилося.
Дивіться відео гасіння пожежі у багатоповерхівці в Києві: