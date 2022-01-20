У Києві затримали російського "злодія в законі", який перебував під санкціями РНБО

Поліцейські з департаменту стратегічних розслідувань провели затримання кримінального авторитета з Росії, який перебував у санкційному списку РНБО. Незабаром злочинця можуть депортувати з України.

Як зазначили у поліції, 50-річний чоловік має тісні зв'язки з кримінальними угрупованнями. Через це відносно нього й застосували персональні санкції як до суб'єкту підвищеного злочинного впливу.

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За даними "Української правди", йдеться про уродженця Дагенстану Валіомара Дамаданова.

Заборонять в'їзд до України

20 січня правоохоронцям стало відомо, де саме у столиці перебуває "злодій у законі".

Поліцейські швидко спланували операцію з затримання зловмисника, яка закінчилася успіхом.

Наразі працівники управління стратегічних розслідувань поліції та представники міграційної служби намагаються домогтися депортації кримінального авторитета.

Крім того, Дамаданову мають заборонити в'їзд на територію нашої держави.

Більшість авторитетів – поза Україною

Санкційний список з 557 "злодіями у законі" та 111 кримінальними авторитетами ухвалила Рада національної безпеки та оборони України у травні 2021. За словами Володимира Зеленського, більшість злодіїв у законі, щодо яких ввели обмеження, перебувають за межами нашої держави. Станом на минулий рік, на волі серед них перебувало лише 17 осіб.