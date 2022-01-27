У Києві жінка зі співмешканцем 4 роки ґвалтували малолітніх дітей заради фото та відео

33-річну жительку Києва, а також її співмешканця затримали слідчі за підозрою у створенні дитячої порнографії. За даними слідства, дітей ґвалтували рідна матір та її коханець.

Про вчинення сексуальних злочинів щодо дітей слідчі дізналися від своїх колег з Австралії. Іноземні поліцейські розповіли, що у мережі продають фото та відео за участю неповнолітніх хлопчика та дівчинки.

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Особи дітей встановили вже київські правоохоронці, які й затримали зловмисників.

Ґвалтування тривали з 2018 року



Чоловіка, який ґвалтував дітей, затримали разом з їх матір'ю / Фото поліції України

Слідчі з'ясували, що братика з сестричкою залучили до створення порнографії рідна матір та її співмешканець ще коли дітям було по 10 років.

Дорослі розбещували дівчинку та хлопця 4 роки. Злочини вони знімали на фото та відео, які потім продавали.

26 січня бійці КОРДу та слідчі увірвалися до помешкання сім'ї та провели в ньому обшуки.

В будинку, де жили фігуранти провадження, знайшли чималу кількість дитячого порно.

Поліцейські вилучили відеофайли, банківські картки, мобільні телефони та інші речі, які використовували для створення порнографії.



Поліцейські зібрали чимало доказів створення дитячого порно / Фото поліції України

Докази злочинної діяльності жінки та чоловіка відправили на експертизу. Самих збоченців правоохоронці затримали, а дітей передали до соціальної служби. Наразі з потерпілими працюють психологи.

Незабаром матері підлітків та її поплічнику повідомлять про підозру у скоєнні злочину. Якщо під час розгляду справи в суді зловмисників визнають винними, їм загрожує від 10 до 15 років ув'язнення.

Дивіться відео з обшуку та затримання ґвалтівників дітей у Києві: