Це сталося в районі житлового масиву "Тополь-2" й туди одразу викликали поліцію. Та правоохоронці в момент прибуття виявилися непотрібними.

Теж у регіоні Зґвалтували й перерізали горло: на Дніпропетровщині жорстоко вбили 29-річну жінку

Сказали, що вже все владнали

Наразі відомо, що до цього причетні четверо юнаків. Вони оточили дівчину, щоб скоїти цей моторошний вчинок.

На щастя, 12-річна дитина змогла вирватися. Поліції повідомили про інцидент вже коли вона втекла від кривдників.

Правоохоронці по прибуттю поспілкувалися з потерпілою та її батьками. Вони сказали, що все “владнали” самотужки. Наразі невідомо, чи зайнялися справою слідчі.

Жахлива подія нещодавно

7 грудня повідомили, що затримали мешканця Черкащини, якого підозрюють у педофілії. Слідчі вважають, що він розбещував та ґвалтував 7-річну дівчинку.

Підозрюваний є родичем дівчинки та нібито тривалий час користувався її безпорадністю. Окрім цього, чоловік виготовляв порнографію за участі дитини.

Важливо – Обурливі міфи про зґвалтування: дивіться відео