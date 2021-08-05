У Києві знайшли унікальний 400-річний дуб

У Києві екологи виявили ще один унікальний дуб – йому близько 400 років. Поряд стоять молодші дерева – їм по 300 років. Таких древніх дубів у столиці лише кілька.

Дерево оглянули представники Київського еколого-культурного центру. Він стоїть у Голосіївському районі. Його обхват дорівнює 5,10 метрів.

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Пережив удар блискавки

На сторінці Центру зазначають, що дуб пережив чимало – навіть вижив після удару блискавки.

Подивіться на фото дуба – який він потужний і красивий. Його верхівку била блискавка, але дуб вижив,

– пишуть екологи.

400-річний дуб / Фото КЕКЦ

Дуб можуть знищити

Вони також підкреслили, що неподалік цього місця ведеться будівництво котеджів й нібито є загроза знищення унікальних дерев.

Ще три дуби ростуть поряд з 400-річним дубом, яким приблизно по 300 років. Окружність одного з них становить 4,80 метра.

Найстаршим деревом у Києві вважають. Йому вже 800-900 років. Він стоїть в Конча-Заспі, на 27 кілометрі Столичного шосе на території санаторію "Жовтень".