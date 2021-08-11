У Києві з’явиться новий маршрут з Академмістечка на Виноградар
Джерело:КМДА
У Києві 12 серпня розпочинає роботу новий маршрут № 103. Він поєднуватиме два райони – Академмістечко й Виноградар.
Кінцевими зупинками маршруту будуть "Проспект Свободи" та "вулиця Академіка Єфремова". В КМДА зазначили, що зробили це на прохання киян.
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Подібний маршрут вже існував
Про це повідомив заступник голови Адміністрації Олександр Густєлєв. Він розповів, що торік вже існував експериментальний маршрут № 102а, який поєднував ці райони.
За неповні три місяці він перевіз 128 тисяч пасажирів. Звісно, що такий попит місто не залишило поза увагою. Як і те, що кияни просили повернути цей зручний маршрут на вулиці міста на постійній основі,
– зазначив чиновник.
На маршруті працюватимуть 4 автобуси з інтервалом у 20 хвилин. Курсуватиме автобус з 6-ї до 23-ї години.
Схема нового маршруту / Карта КМДАНагадаємо, що у Києві презентували нові автобуси, які повинні замінити брудні маршрутки. У такому транспорті працюватимуть чемні водії й не буде шансону.