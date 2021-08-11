Конечными остановками маршрута будут "Проспект Свободы" и "улица Академика Ефремова". В КГГА отметили, что сделали это по просьбе киевлян.

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Похожий маршрут уже существовал

Об этом сообщил замглавы администрации Александр Густелев. Он рассказал, что в прошлом году уже существовал экспериментальный маршрут № 102а, который соединял эти районы.

За неполные три месяца он перевез 128 тысяч пассажиров. Конечно, такой спрос город не оставил без внимания. Как и то, что киевляне просили вернуть этот удобный маршрут на улицы города на постоянной основе,

– отметил чиновник.

На маршруте будут работать 4 автобуса с интервалом в 20 минут. Будет курсировать автобус с 6 до 23 часов.

Схема нового маршрута / Карта КГГА

Напомним, что в Киеве презентовали новые автобусы, которые должны заменить грязные маршрутки. В таком транспорте будут работать вежливые водители и не будет шансона.