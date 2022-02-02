Київ на 5 днів накриє снігом

У столиці 3 лютого прогнозують затяжний снігопад. Однак, попри опади, температура повітря збільшиться.

Сніг почне падати опівдні, а температура повітря підвищиться до 1 градусу тепла. Крім цього, прогнозують пориви вітру.

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Коли чекати опадів

Опади зменшаться 4 лютого. Проте температура впаде до -4 морозу, а вночі до -7. Протягом усього дня 5 лютого сніжитиме і вночі температура повітря не знизиться нижче за 0 градусів. Вже 6 лютого сніг падатиме з дощем.



Погода у Києві / Скриншот з Українського гідрометеорологічного центру

Коли відступить негода

З наступного тижня, 7 лютого, сильний снігопад з дощем продовжиться. Він триватиме до 8 лютого. Погода поліпшиться 9 лютого.

Яка погода у лютому буде у столиці

Портал Wisemeteo зазначив, що середня температура повітря у столиці становитиме -5 градусів. Найтеплішим днем буде 25 лютого, а найхолоднішим – 9 лютого.