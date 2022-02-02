Снег начнет падать в полдень, а температура воздуха повысится до 1 градуса тепла. Кроме этого, прогнозируют порывы ветра.

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Когда ждать осадков

Осадки уменьшатся 4 февраля. Однако температура упадет до -4 мороза, а ночью до -7. В течение всего дня 5 февраля пройдет снег и ночью температура воздуха не опустится ниже 0 градусов. Уже 6 февраля снег будет падать с дождем.

Погода в Киеве / Скриншот из Украинского гидрометеорологического центра

Когда отступит непогода

Со следующей недели, 7 февраля, сильный снегопад с дождем продолжится. Он продлится до 8 февраля. Погода улучшится 9 февраля.

Какая погода в феврале будет в столице

Портал Wisemeteo отметил, что средняя температура воздуха в столице составит -5 градусов. Самым теплым днем будет 25 февраля, а самым холодным – 9 февраля.