Такой показатель выше климатической нормы в январе на 1,9 градуса. Самый холодный день месяца был 13 января, когда температура упала до -14 градусов.

К теме Небольшой мороз и осадки: какой будет погода в феврале

Что зафиксировали в обсерватории

Теплее всего в столице было 5 января. Тогда максимальная температура выросла до +10,7 градусов. В общем, за месяц в Киеве климатологи зафиксировали 4 температурных рекорда и рекорд максимальной скорости ветра 14 января (23 метра в секунду).

На проспекте Науки, где и располагается обсерватория, выпало 50 миллиметров осадков. Это почти полторы нормы.

Обратите внимание! Центральная геофизическая лаборатория сообщила, что в 2021 году в Киеве зафиксировали 25 температурных рекордов.

Какой будет погода в феврале

Согласно прогнозу портала Wisemeteo, в Киеве средняя температура воздуха в феврале будет держаться на уровне -5 градусов. Наибольшего тепла следует ждать 25 февраля, а самым холодным днем станет 9 февраля с показателем -15 градусов. Осадки в течение месяца будут незначительными.